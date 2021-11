Lotto, due giocate vincenti a Lesina: vincite valgono 47.500 euro

Il Lotto premia la Puglia: nel concorso del 13 novembre, come riporta Agipronews, in regione sono state centrate vincite per oltre 80 mila euro. La più alta è arrivata a Valenzano, in provincia di Bari, dopo un fortunato giocatore ha centrato un vincita pari a 24.450 mila euro.

Festa doppia, invece, a Lesina, in provincia di Foggia, dove grazie a due giocate è arrivato un premio da 47.500 euro totali. Anche Bari festeggia grazie a una combinazione del valore di 9 mila euro. L'ultimo concorso del Lotto ha distribuito circa 6,5 milioni di euro, per un totale di oltre 981 milioni dall'inizio dell'anno.