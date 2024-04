Superborgo, Pietramontecorvino al primo posto in Capitanata

Riconosciuto come uno de 'I Borghi più Belli d’Italia' e fa parte del circuito Bandiera Arancione del Touring Club Italiano ha ottenuto un altro riconoscimento, quello del Superborgo, un concorso nazionale organizzato da Gianfranco Raimondo, amministratore della community di Facebook 'È l’Italia - Itinerari e Immagini', un concorso volto a promuovere le bellezze storiche, naturalistiche a architettoniche dei piccolo borghi vincitori.

Tutto funzionava con i 'mi piace' al post e ogni 'like' totalizzava 20 punti, alla fine Pietramontecorvino ha raggiunto i novemila voti. Pietramontecorvino è un piccolo borgo sui Monti Dauni, adagiato su uno sperone roccioso a 456 metri che domina la valle del torrente Triolo. Uno degli aspetti più belli di Pietra è il grande centro storico di Terravecchia, che, entrando si torna indietro nel tempo.

Nel medioevo il borgo era circondato da una cinta muraria su cui si aprivano tre porte d'ingresso (La porta di Santa Caterina, Portella e l’unica rimasta che è Port’Alta), passeggiando tra le viuzze e i vicoletti sono possibili trovare case e abitazioni costruite in pietra, ricavate all’interno dalla roccia di tufo. Salendo da Port’Alta è possibile trovare il Museo Parrocchiale 'Mons. Paolo Stizza', la Chiesa Badiale dedicata a Santa Maria Assunta e il Palazzo Ducale, all’interno è possibile trovare la grande Torre Normanna alta 35 metri.

Tanti gli eventi di valorizzazione del borgo antico tra le più importanti “Suoni, Sapori e Colori di Terravecchia”, una delle kermesse storiche più importanti della provincia di Foggia con migliaia di turisti nella due giorni di eventi che si svolgono nel mese di settembre, organizzato dalla Pro Loco locale. Altra tradizione che si svolge dal centinaia di anni è la Festa in onore di Sant’Alberto da Montecorvino, che, con i tradizionali palij (Tronchi di albero) avvolti da foulard multicolor, si accompagna il santo, in un pellegrinaggio di 7 km, alla Torre di Montecorvino. Chi visiterà Pietramontecorvino, non se ne pentirà perché potrà anche soggiornare nei bed and breakfast all’interno di Terravecchia.