La giovanissima foggiana Soph alla conquista della Bulgaria

Ha soltanto 15 anni, ma può vantare già un curriculum di tutto rispetto. La prossima tappa la vedrà protagonista addirittura nella prima rete bulgara, dove con altri 11 cantanti parteciperà alla trasmissione I.E.S., dopo essere stata selezionata tra 300 candidati.

È l'ennesimo grande risultato di un talento precoce, ma limpido, come quello della foggiana Sophia Renna, in arte Soph. Dopo la partecipazione al concorso Nycanta, Soph ha ottenuto ottimi risultati anche alla finalissima nazionale di Fuoriclasse Talent, concorso ideato da Ivano Trau svoltosi la scorsa settimana a Tortoreto.

Nella giuria erano presenti nomi eccellenti della musica italiana e straniera come Luca Pitteri, Iva Lazzara, Stefano Sovrani, Claudio Berardinelli, Pat Buttino, Rositza Mladenova ed Etien Levin. Soph è stata scelta proprio dal patron della rassegna per partecipare alla trasmissione che andrà in onda nella prima rete bulgara. Il programma si svilupperà in 15 puntate e andrà in onda nel prossimo gennaio.