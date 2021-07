Via Rovelli e via Nedo Nadi immersi da carta e plastica: i cassonetti non vengono svuotati da 15 giorni

Via Nedo Nadi

Ospedale - Parco San Felice Via Nedo Nadi

Via Filippo Smaldone

Cep Via Filippo Smaldone

Gentile redazione, nonostante la segnalazione effettuata all'ufficio ambiente del Comune di Foggia, da circa 15 giorni non vengono più svuotati i bidoni della carta e della plastica. Ciò comporta che gli utenti stanno versando i propri rifiuti per terra e nella parte retrostante degli stessi occupando la libera circolazioni dei pedoni sui marciapiedi.

