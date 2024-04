Rubato mezzo di lavoro vicino a una chiesa: "Senza non possiamo portare il pane a casa"

Salve Foggiatoday, scrivo a voi nella speranza estrema di ritrovare un mezzo - piattaforma compresa - per noi molto importante perché ci permetteva di mettere il pane a tavola e nulla più. Siamo sempre stati gentili e disponibili in tutto. Vi preghiamo di aiutarci a ritrovarlo, perché senza non possiamo più lavorare. Per noi è importante. Ci è stato rubato mercoledì 10 aprile intorno alle 17.30 nei pressi della Chiesa di San Ciro. E' stata sporta denuncia ai carabinieri.