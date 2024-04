"Il mercatino di via Podgora non viene mai smantellato"

Via Podgora, ore 19.00 di lunedì 15 aprile: il solito mercatino abusivo fatto di stracci e immondizia diventa ogni giorno sempre più grande. “Ogni giorno” perché il mercatino del degrado prende piede quotidianamente. I comunicati stampa e i video propagandistici che vengono diffusi in occasione degli sporadici interventi nel quartiere Ferrovia servono a ben poco.

"Qui è necessaria una pattuglia fissa. Se i provvedimenti presi dalla per combattere il degrado in questa zona non sono mai stati risolutivi, un motivo ci sarà! Un intervento ogni tanto non serve a niente, se dopo dieci minuti la situazione torna uguale a prima. Non ci vuole un genio per capire che va cambiato il tipo di approccio contro i promotori del degrado", denuncia il gruppo Difendiamo il Quartiere Ferrovia.