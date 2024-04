Vengono giù calcinacci: "Ci è mancato poco che colpissero mia moglie incinta"

Per fortuna i calcinacci caduti questa mattina poco prima delle 13 in via Oberdan 24, pieno centro a poche decine di metri dal Teatro Umberto Giordano, non ha provocato danni a cose e ferite alle persone. Tuttavia, in quel momento, una donna in dolce attesa ha rischiato di essere colpita. "E' uno stabile in condizioni precarie" spiega il marito della donna, che ha contattato i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l'area. Si sarebbero staccati da un balcone al primo piano.