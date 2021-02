Ecco perché "il virus circola tra i giovani", ma si chiudono di nuovo le scuole

"Il virus circola tra i giovani", dicono gli esperti. Soprattutto nella temuta 'variante inglese'. E per questo si decide di mortificare ancora la scuola.

Nel giorno in cui il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, mette nuovamente al bando la scuola, con uno stop di 15 giorni alla didattica in presenza, fanno rabbia le immagini provenienti dal centro 'Pantanella', in zona Macchia Gialla, a Foggia, dove gruppi di ragazzi si danno appuntamento, dal pomeriggio alla sera, come se Covid non esistesse.

Nonostante siano vietati gli sport di contatto.

Le immagini, scattate da un lettore di FoggiaToday, sono l'emblema di un paese che fa di ogni cosa due pesi e due misure. E mentre si scaricano le responsabilità sull'istituzione scolastica, la domanda nasce spontanea: "Cosa si fa per evitare gli assembramenti pomeridiani?".