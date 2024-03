Inaugurata la panchina del 'poeta dei due mondi': svelata l'opera bronzea dedicata a Joseph Tusiani

Inaugurata a San Marco in Lamis la panchina artistica dedicata a Joseph Tusiani, il 'poeta dei due mondi' scomparso 4 anni fa. L'opera bronzea è stata svelata questa mattina, nel corso di una cerimonia pubblica, per ricordare "il poeta geniale, il grande letterato e uomo di cultura, ma soprattutto il grande sammarchese Tusiani", spiega il sindaco Michele Merla.

La scultura - realizzata da un altro sammarchese illustre, l’architetto Antonio Pio Saracino - rappresenta l’uomo prima che il grande poeta, innamorato della sua gente e delle sue origini che mai ha dimenticato e che ha portato con sé in America dove il suo talento è emerso in tua la sua profonda forza. "Una panchina, la sua panchina, dove amava intrattenersi nei soggiorni sammarchesi con i suoi concittadini, dove amava godere di una vista privilegiata, dove amava rivivere le sue origini e la sua storia", continua Merla.

"Un omaggio doveroso con il quale l’intera città esprime il suo orgoglio per un concittadino, un uomo e un poeta grandioso. Grazie alla famiglia Tusiani per aver donato la scultura alla città, grazie ad Antonio Pio Saracino per aver messo ancora una volta il suo estro e talento a servizio della nostra San Marco. La città si prenderà cura di questo luogo, si prenderà cura della sua storia e della bellezza che la cultura sa donare", conclude il primo cittadino.