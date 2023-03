Roseto Valfortore “paese della longevità”: festa grande per i 100 anni di ‘zia’ Dinuccia

Si allunga la lista dei centenari a Roseto Valfortore, “il paese della longevità” e “terra della lunga giovinezza”, come ama definirlo oggi la sindaca Lucilla Parisi che parla di elisir di lunga vita.

Nel piccolo comune dei Monti Dauni, nel novero dei Borghi più Belli d’Italia, ha spento le 100 candeline anche Caterina Romano, ‘zia’ Dinuccia, “preziosa testimone di un secolo di storia della nostra comunità”, scrivono dal Comune formulando gli auguri per il traguardo. A vederla proprio non si direbbe.

Cento candeline “non solo per celebrare la tua vita, ma anche per riconoscere la luce che hai portato in quelle dei tuoi cari”, aggiunge il sindaco. Oltre a zia Dina, ci sono tre ultracentenarie e zia Rosina, prossima ai 100.