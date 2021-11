A Foggia il primo pastificio solidale, Enac Puglia a un passo dal sogno: "Sarà un luogo di inclusione per gli utenti disabili"

L'ente di formazione, in collaborazione con l'associazione Millenium 2000, è pronto a realizzare un nuovo laboratorio per la produzione di pasta secca nell'istituto Concettina Figliolia di via Gioberti

Il sogno del pastificio solidale di Enac Puglia è quasi realtà: mancano poche migliaia di euro, e un altro piccolo sforzo dei foggiani dal cuore d'oro, per finanziare il laboratorio.

Sarà un "luogo di inclusione", spiega Dario Palma, il direttore dell'Ente di formazione Canossiano 'Concettina Figliolia', che ha già sostenuto un bell'investimento per i macchinari ed è pronto a sobbarcarsi altre ingenti spese. Sono stati gli allievi a pensare al crowdfunding per reperire altri fondi per finanziare il progetto realizzato in collaborazione con l'associazione 'Millenium 2000', impegnata nell'inclusione sociale dei diversamente abili.

Hanno scritto di loro pugno il cartello affisso all'ingresso della seconda sede Enac di via Gioberti, nello storico istituto Concettina Figliolia ora in costante fermento: chiedono una mano ai foggiani per aprire il primo pastificio "a disposizione della cittadinanza", tramite l'acquisto dell'agrobox, un pacco alimentare che contiene prodotti a marchio Enac e di aziende partner, che hanno scelto di contribuire ad una buona causa.

Nell'azienda agricola di Enac Puglia si coltiva il grano Senatore Cappelli e l'ente di formazione ha già avviato la sua produzione di pasta secca con l'aiuto di Casa Prencipe.

Il pastificio solidale sarà un nuovo laboratorio per gli allievi della formazione professionale e dei centri socio-educativi, ma saranno attivamente coinvolti nella produzione anche gli utenti disabili del centro di inclusione prossimo all'apertura.

"Con l'acquisto del box si sostiene questa iniziativa - spiega il direttore Dario Palma - ma, nello stesso tempo, promettiamo a chi ci sostiene una fornitura di pasta direttamene dalla nuova realtà laboratoriale".