Travolta da un treno per salvare il suo cane, parte la raccolta fondi per realizzare il sogno di Dalila: un'oasi per animali invalidi

L'associazione Guerrieri con la Coda, insieme alla famiglia della ragazza che ha perso la vita 4 anni fa, vuole far nascere 'La casa in cielo di Dalila - Thiago e Angelo'

Una raccolta fondi per realizzare un'oasi per animali invalidi: l'associazione Guerrieri con la coda di Foggia prova a realizzare il sogno di Dalila, che il 10 agosto del 2017 è stata travolta e uccisa da un treno per salvare il suo piccolo Thiago, scappato sui binari. La sua storia ha commosso l'Italia.

L'associazione guidata da Anna Rita Melfitani, insieme alla sua famiglia, vuole far nascere 'La casa in cielo di Dalila - Thiago e Angelo', e dare un sorriso a una mamma che ha perso sua figlia appena 28enne.

Sulla piattaforma Gofundme è partita la 'maratona' verso un sogno, quello di un posto paradisiaco per gli animali che Dalila Iafelice avrebbe tanto desiderato.

La sua storia, scrive l'associazione lanciando la campagna, "dimostra l'amore che può esserci tra un uomo e un animale".Ha dato la sua vita per salvare il suo cane e non ci ha pensato due volte: "Un esempio d'amore smisurato".