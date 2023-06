Un'oasi senza barriere per i bagnanti con disabilità: potranno arrivare in acqua con le sedie job

Quest’anno farà tappa al Circolo Velico Nautico di Punta Pietre Nere, in collaborazione con il Lido Holiday, a Marina di Lesina, la spiaggia ‘Mare Amico’. Il progetto itinerante ideato dal Comune di Lesina, d’intesa con l’associazione ‘Una Mano Amica’, è giunto alla sua seconda edizione.

Si tratta di un’area senza barriere architettoniche, attrezzata, dotata di servizi e di sorveglianza a mare per i bagnanti diversamente abili. ‘Il mare per tutti, l’onda diversa di ognuno di noi’ è lo slogan dell’iniziativa che si avvale del prezioso contributo della Guardia Costiera Ausiliaria Puglia in sinergia con l’ufficio locale marittimo di Lesina della Guardia Costiera.

È un pezzo di spiaggia dedicato alle persone con disabilità: sotto il gazebo ci saranno 4 sedie job per arrivare agevolmente in acqua. L’anno scorso, era stato il lido Albatros ad ospitare il progetto, e nel 2023 tocca al Circolo Velico Nautico e all’Holiday, lido che da sempre ospita i ragazzi dell’associazione per le loro colonie estive. L’amministrazione punta a estendere l’iniziativa, nel tempo, un po’ a tutti gli stabilimenti balneari per renderli sempre più accessibili.

La spiaggia ‘Mare Amico’ sarà inaugurata sabato 1 luglio alle 11, con la partecipazione delle autorità.

Anche quest’anno, la Guardia Costiera ausiliaria, in collaborazione con l’Asl di Foggia e la Regione Puglia, garantirà il soccorso sanitario in mare nella località balneare del Gargano con operatori e medici specializzati. Inoltre, metterà a disposizione un’ambulanza attrezzata e in ausilio alla guardia medica estiva – aperta fino al 17 settembre e attiva H24- per le emergenze che necessitano di assistenza e trasporto.

“Il nostro progetto continua e ne siamo particolarmente orgogliosi – afferma il sindaco di Lesina Primiano Di Mauro – I nostri amici diversamente abili avranno l’opportunità di fruire della spiaggia come tutte le altre persone, perché il mare è un diritto di tutti. Il progetto itinerante, che nasce da un’idea dell’amministrazione comunale, quest’anno approda presso il Circolo Velico Nautico e il Lido Holiday. È una bella collaborazione con la grande associazione ‘Una Mano Amica’, con la locale Guardia Costiera, insieme, per dare a tutti l’opportunità di vivere il mare. Lesina, con la sua Marina, fa parte della Rete dei Comuni Sostenibili, e questo è un altro tassello nel segno dell’inclusione: ‘ridurre le disuguaglianze’, infatti, è uno degli Obiettivi di Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile”.