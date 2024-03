Premiato a Milano l'olio extravergine di Carpino, grazie ai f.lli Michele e Pasquale Cannarozzi

I fratelli Cannarozzi, giovani produttori olivicoltori di Carpino, concretizzano il lavoro svolto negli anni dalla famiglia, portando a casa il riconoscimento 'Le forme dell’olio' ottenuto durante la 13esima edizione di Olio Officina Festival, con il premio argento 'Oli Retail'.

La premiazione si è svolta il 2 marzo alla presenza di numerosi esperti del settore, autorità, olivicoltori giunti da ogni parte e numerosi appassionati. Il nome ‘Giggè’ è più di una semplice parola; è un tributo affettuoso al padre dei fratelli Michele e Pasquale, Luigi Cannarozzi, scomparso qualche anno fa.

Gigétto era uomo di straordinaria umiltà e passione, mani segnate dal lavoro, semplice e diretto nei modi, con la battuta pronta. Era così, un agricoltore che ha ispirato non solo il nome per il nuovo extravergine ma anche l’amore per la vita e la cura della propria terra a la raccolta dei suoi frutti.

Nel cuore del paese, Michele e Pasquale, sulle orme del papà, hanno deciso di fondare l’omonima azienda agricola e con l’aiuto di mamma Pina di creare un brand unico nel suo genere e riconosciuto a livello internazionale.