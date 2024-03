Festival del Brodetto: il primo posto se l'aggiudica uno chef foggiano

L'esperienza dello chef Pietro Del Gaudio del ristorante Phoenix di Foggia e l'entusiasmo degli allievi dell'istituto alberghiero pugliese fanno la differenza nella finalissima nazionale del Festival del Brodetto dell'Adriatico nell'affascinante cornice del ristorante "Al Vecchio Teatro" di Ortona. A premiare i vincitori con il trofeo "La Selva pesca" sono intervenuti il sindaco Leo Castiglione ed il vice presidente dell'Accademia Italiana della Cucina Mimmo D'Alessio a conclusione di una bellissima giornata curata nel dettaglio da Giuliano Di Matteo e dal presentatore Paolo Minnucci.

Per il miglior equilibrio dei sapori si è messo in evidenza il Brodetto alla sambenedettese di Federico Palestini del ristorante "Caserma guelfa" di Porto D'Ascoli mentre per la migliore presentazioni occhi puntati sul guazzetto romagnolo di Domenico Bartolomeo del ristorante "Mimama" di Rimini. La commissione, composta da accademici della cucina come Paolo Cacciagrano ed Ernesto Di Pietro, da maestri di cucina come Santino Strizzi,Albino Gasparo, Paola Vacchina e Anna Di Paolantonio, da attrici come Franca Minnucci, e rappresentanti del mondo dell'informazione come Barbara Di Marco e Alessandra Morena , ha assegnato il premio della giuria al ristorante "Lu carratino" di Trivento dello chef Giuseppe Scarano mentre il premio della critica al ristorante "La granseola" di Teramo di Pasquale Cordoni in rappresentanza della regione Abruzzo.Un brutto contrattempo ha impedito all'ultimo momento la partecipazione del ristorante "Crichelon" di Vicenza con lo chef Daniele Massignan che nella passata edizione si era imposto al centro dell'attenzione generale.

Ad accompagnare i brodetti sono stati l'olio Intosso di Tommaso Masciantonio di Casoli di Chieti, i vini selezionati dai sommelier come Fantini di Ortona, sempre in prima fila assieme ai collaudati prodotti firmati Spinelli di Atessa e Giovenzo di Ortona. Ospite d'onore della rassegna è stata la talentuosa artista ortonese Gabriella Profeta, volto noto di alcuni programmi Mediaset, insegnante di canto, e già vincitrice del Festival della Melodia e di numerosi contest nazionali. "Una manifestazione che cresce di anno in anno-ha spiegato alla fine al pubblico presente il promotore Giuliano Di Matteo- che dopo sei edizioni è riuscita a rivitalizzare l'economia di un piatto che rappresenta l'essenza della cucina marinara italiana . Ci siamo divertiti, ci siamo scambiati idee e riflessioni, e abbiamo fatto cultura di un elaborato che merita rispetto come i cuochi che hanno partecipato, davvero tutti all'altezza della situazione".