"Grazie, ci avete accompagnati nel dolore con professionalità e amore"

Una pergamena per ringraziare il reparto di Medicina Interna e dell'Invecchiamento dell'azienda ospedaliero-universitaria 'Ospedali Riuniti' di Foggia. In questo modo la famiglia di Severino Gerardo Curiello, deceduto il 12 dicembre presso l'hospice Don Uva Casa Divina Provvidenza, ha ringraziato il personale sanitario per l'encomiabile assistenza riservata all'uomo nei due mesi di ricovero. Segno di professionalità, umanità e dedizione straordinarie.

"L'esigenza di elogio nei confronti di tanta professionalità e competenza nasce anche e soprattutto a fronte di esperienze negative che durante un calvario durato nove mesi, abbiamo avuto modo di vivere personalmente in molteplici strutture sanitarie e ospedaliere".

La lettera di ringraziamento

Ci siamo chiesti a lungo quale gesto di riconoscenza potesse essere il più appropriato per esternare la nostra gratitudine. Tante volte, per nostra stessa natura, non rinunciamo a sottolineare le cose che a nostro avviso non funzionano. Dinanzi alla malattia di chi si ama, questo atteggiamento è amplificato da un unico comune denominatore: il dolore.

Tendiamo a perdere fiducia specie quando, durante il calvario che la vita ci impone di affrontare, facciamo incontri sbagliati. Solo ora, dopo aver attraversato la tempesta, ci rendiamo conto di quanto a volte gli eventi non accadano per caso. Ci piace pensare che tutti gli incontri sbagliati che abbiamo fatto prima, ci abbiano condotti proprio lì, nel reparto di Medicina Interna e dell’Invecchiamento del Policlinico Riuniti di Foggia, in un martedì 17 ottobre 2023, che per tanti era un giorno normale, ma che per noi era il culmine di una sofferenza prolungatasi per mesi.

Cari medici, infermieri, e personale tutto, quel 17 ottobre voi siete stati luce. Ci avete presi per mano accompagnandoci in un cammino doloroso, ma addolcito dal Vostro profondo amore, dedizione, cura. Innanzitutto, grazie al direttore prof. Gianluigi Vendemiale per aver accolto nostro Padre nel Suo reparto, quando tutti gli altri avevano smesso di credere che ancora lo meritasse.

Un ringraziamento particolare va al dottor De Biase, che con la sua immensa professionalità e umanità si è preso cura di nostro Padre. Grazie per aver avuto sempre una parola di conforto anche per tutti noi. Alla dottoressa Notarsanto: grazie per averlo fatto sentire a casa. Per avergli permesso di avere intorno tutto l’Amore che potesse ricevere. E per la profondità d’animo che la contraddistingue.

E ancora, grazie per essersi presa cura di lui con la Sua inestimabile competenza professionale. Al Dottor Carlo, semplicemente grazie. Per l’umiltà e la gentilezza, e per l’enorme bravura. Per la fiducia che è riuscito ad ispirarci, sin dal primo istante. Grazie per averci fatti sentire “al sicuro”, non abbandonati, mai soli. Per averci dimostrato che essere un bravo medico significa saper curare i corpi e, talvolta, anche le anime.

Al dottor Mario, per l’attenzione, la delicatezza e la comprensione che ha saputo riservarci. Per aver rispettato i nostri tempi e per averci guidati nelle decisioni più impervie.

Agli infermieri e agli oss: Tiziana, Marinella, Filomena, Assunta, Chiara, Michele, Franco, Antonio, Umberto e tutti gli altri.. avremmo voluto ricordare tutti i Vostri nomi perché ognuno di voi meriterebbe di essere menzionato e ringraziato per l’amore e la dedizione con cui svolge il proprio lavoro".

Pur avendo, in questi nove lunghi mesi, avuto modo di frequentare i reparti di molteplici ospedali, in nessuno di essi abbiamo potuto constatare la stessa professionalità e gentilezza che Vi contraddistingue. Vi portiamo nel cuore. È proprio vero quello che si dice: a volte gli Angeli non sono come li abbiamo sempre immaginati, a volte indossano un camice. E Voi tutti, siete stati i nostri.