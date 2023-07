A Sant'Agata di Puglia lo sport diventa per tutti

A Sant'Agata di Puglia il Sindaco e l’Amministrazione Comunale hanno inaugurato la Palestra Comunale nel Palazzetto dello Sport, un posto dove chiunque può iscriversi per dedicarsi al benessere fisico. Il sindaco Pietro Bove dichiara: "Un altro importante obiettivo raggiunto dall’Amministrazione Comunale che concorre alla crescita del paese e per il miglioramento della qualità della vita a Sant’Agata".

L’impianto è dotato di 23 postazioni per le attività dedicate alle varie parti del corpo e ulteriori attrezzature utili per allenamenti a corpo libero. La Palestra è gestita dall’Associazione Sportiva Kinesis, con la presenza di istruttori professionisti. Dopo l’evento in augurale saranno proposti alla cittadinanza degli open day con prove gratuite durante il mese di luglio dalle 18 alle 20. Sono aperte le procedure le iscrizioni e per gli abbonamenti.