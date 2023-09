L'abito 'no gender' di Osvaldo Supino 'illumina' il red carpet di Venezia

Nel 2019, il suo smoking-gonna sfoggiato durante la premiere di ‘Tutto il mio folle amore’ di Gabriele Salvatores era stato definito “l’abito più bizzarro” della Mostra del Cinema di Venezia. Quest’anno, invece, Osvaldo Supino ha deciso di ‘illuminare’ il red carpet del lido con un outfit completamente diverso.

In occasione della proiezione di ‘Holly’ (diretto dalla regista belga Fien Troch) ha sfilato con un total white realizzato anche questa volta da JayP (firma dietro la quale si cela il fratello Giovanni) e che ha la particolarità di essere ricoperto da una cascata di tremila perle assemblate a mano: “Un abito no gender e in difesa dei diritti LGBTQ+ che sa di rinascita” fanno sapere dal suo staff.

“Dicono che le cose accadono sempre per una ragione. Io sinceramente non l’ho ancora trovata – scrive sui social Supino – ma provo a credere che, comunque sia, l’unica cosa da fare è provare a rialzarsi, anche se si è demoliti. In qualche modo, in mezzo a tutto questo casino c’è ancora luce la fuori. Grazie Venezia. Sei sempre un bellissimo sogno”.

La rinascita dopo un momento non proprio felice che lo ha visto a luglio finire all'ospedale Niguarda di Milano e che sta superando proprio grazie alla sua grande passione, la musica. L’artista originario di Torremaggiore (che detiene il record di italiano con più nomination ai Bt Digital Music Awards in Uk, unico vincitore di 2 Laiffa Awards a Los Angeles, Nickeclip Awards, Unicef Award) ha infatti pubblicato da poco il suo nuovo singolo, la cover del celebre brano "It Takes A Fool To Remain Sane" dei TheArk (nel video, girato poco dopo le dimissioni dall’ospedale, porta con sé il bracciale del ricovero quasi fosse una cicatrice). E il 29 settembre, in occasione dei 10 anni dall’uscita, pubblicherà una versione fisica di ‘Exposed’ il suo album di esordio.

“Per celebrare insieme questo percorso così importante – scrive l’artista su facebook – ho pensato di realizzare per la prima volta in assoluto una versione fisica dell'album in edizione limitata. Spero sia per voi, come lo è per me, un cimelio, un ricordo di ciò che è stato. All'interno, oltre a tutto il disco originale, le foto e i testi, troverete una lettera che ho scritto per voi e 2 canzoni che non avete mai ascoltato prima e saranno disponibili solo in formato fisico (non disponibili sulle piattaforme digitali). Voglio ricreare la magia di 10 anni fa quando eravamo curiosi del digitale ma volevamo qualcosa di fisico da stringere in mano, qualcosa che restasse. Sono pronto a rivivere con voi tanti ricordi e a condividere tanto riguardo quel tempo e quel disco. Voi siete con me?”.