Il 'pane firmato' di Donato Taronna: sul 're della tavola' c'è l’icona inconfondibile della Basilica di San Michele

Sul 're della tavola' - il pane - c'è l’icona inconfondibile della Basilica di San Michele Arcangelo di Monte Sant'Angelo. E' l'iniziativa lanciata nel paese garganico dal maestro della panificazione Donato Taronna, noto da anni per l’impegno civico e in passato anche politico per il suo paese.

Con l’aiuto di Nicola De Felice, che utilizza strumenti informatici e software di ultima generazione, Taronna ha pensato di 'personalizzare' il suo tradizionale prodotto da forno, con un timbro d’autore: l’icona inconfondibile della Basilica di San Michele Arcangelo e lo slogan 'Monte capitale pugliese della cultura 2024'. Un binomio interessante che coniuga la bellezza di un luogo ad uno dei suoi 'figli più buoni: il pane, appunto.