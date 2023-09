Martina Difonte, l'attrice lucerina sul set di un film al fianco di Jean Claude Van Damme

Dopo aver incantato con la sua bellezza il red carpet della 80esima edizione della mostra internazionale d'arte cinematografica di Venezia indossando un abito di chiffon nero creato per lei dallo stilista foggiano Francesco Paolo Salerno, oggi Martina Difonte fa di nuovo parlare di sé.

La giovane attrice lucerina in questi giorni è a Mola di Bari impegnata sul set di una produzione internazionale che vede come protagonista Jean Claude Van Damme (attore cult di film d’azione soprattutto nel periodo a cavalle degli anni Ottanta e Novanta) e come regista Valeri Milev. La produzione porta la firma di Andrea Iervolino e Monica Bacardi.

Ma non è finita qui. Dal 10 ottobre sarà in teatro, alla Sala Umberto a Roma, per la ripresa della tournée de ‘Il padre della sposa’ con Gianfranco Jannuzzo e Barbara De Rossi. Spettacolo che arriverà anche a Foggia sabato 9 marzo all’interno del cartellone della stagione 2023/2024 del Teatro del Fuoco.