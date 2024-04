Il lucerino Fabio Ziccardi parrucchiere mondiale a Lisbona

L’Hair Stylist lucerino Fabio Ziccardi rappresenterà l’Italia a Lisbona in occasione dell’International Hairdressing Haward 2024, concorso internazionale per Hair Stylist che è l’evento più importante per gli artisti delle acconciature. Ziccardi non sarà in concorso, ma è stato invitato come ospite internazionale assieme ad altri 5 rappresentanti stranieri. Fabio, che è anche un formatore della Revlon Professional, calcherà il cosiddetto Tappeto viola che corrisponde al Tappeto rosso di Hollywood per il cinema.

Fabio Ziccardi è nato in Inghilterra ma è figlio di italiani ed opera a Lucera da più di venti anni. Lo stesso nel corso della sua carriera ha già vinto premi prestigiosi che lo hanno fatto salire nell’olimpo di coloro che rendono le donne più belle. ”E’ un palcoscenico che tutti i parrucchieri di alto livello vorrebbero calcare. Io avrò la questa fortuna di stare al fianco di persone pluripremiate e presenterò la mia collezione che si chiama ’Enpowerment’, che riguarda sei donne, che parla di una donna sicura di sé, di una donna che attraverso il suo look e i suoi colori mostra una padronanza della propria personalità, tirando fuori il suo carattere al cento percento” ha dichiarato Fabio. Il parrucchiere lucerino si dichiara orgoglioso di portare anche un po’ della nostra terra in Portogallo: “Sono fiero di avere genitori italiani anche se sono nato in Inghilterra. Non è la prima volta ma è sempre emozionante”. Ziccardi si dichiara un professionista “camaleontico”, che riesce a spaziare tra vari generi. Ha partecipato a questo evento con una collezione cut and color ma non disdegna le collezioni avantgarde, come quella che nel 2015 gli consentì di vincere più premi e il Best Creative Haward. O come quella del 2022 che lo vide finalista al Alternative Hair Show di Londra. L’evento si svolgerà a Lisbona il 29 aprile prossimo.