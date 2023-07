A Marina di Lesina una spiaggia ‘amica’ dei bagnanti con disabilità: “Non lasciamo indietro nessuno”

“È un piccolo grande gesto, che offre una opportunità reale di fruizione della spiaggia e del mare anche ai nostri cari amici speciali”. Dopo il taglio del nastro, il sindaco di Lesina Primiano Di Mauro, presenta così la seconda edizione della spiaggia ‘Mare Amico’, progetto itinerante promosso d’intesa con l’associazione ‘Una Mano Amica’.

È un’oasi senza barriere per i bagnanti con disabilità. Sorge su un pezzo di spiaggia in concessione al Circolo Velico Nautico di Punta Pietre Nere, inutilizzata fino ad oggi, incastonata tra gli ombrelloni del Lido Holiday, stabilimento balneare che da decenni ospita le colonie estive delle persone con disabilità.

“È sempre emozionante. Succede nella nostra amata località turistica, Marina di Lesina. Nessuno viene lasciato indietro, perché questo è l’obiettivo principale di chi fa la politica con la testa e con il cuore”, ha detto il sindaco Di Mauro nel suo discorso.

Alla cerimonia inaugurale hanno partecipato anche l’assessora al Turismo del Comune di Lesina, Elena Centonza, e il consigliere comunale Vittorio Bramante. L’iniziativa ha unito Lesina, Marina di Lesina e Torre Mileto: erano presenti, infatti, l’associazione Istmo Schiapparo e la Pro Loco di Marina di Lesina, presieduta da Gerardo Leo. C’erano anche i rappresentanti della Rete dei Comuni Sostenibili.

Guardia Costiera Ausiliaria e Ufficio locale marittimo di Lesina della Guardia Costiera (quest'anno con un mezzo dedicato sulla spiaggia del Circolo) offrono la loro preziosa assistenza.

Entusiasta Antonella Trombetta, presidente dell’associazione ‘Una Mano Amica’: “Ora, con questa area, i ragazzi possono fare merenda, hanno un punto di ristoro, abbiamo 4 sedie job, ed è importantissimo per i ragazzi sulla sedia a rotelle”. Le colonie partono lunedì.

Da mesi si lavorava alla buona riuscita del progetto: “È stato proposto al Circolo agli inizi di marzo e i soci da subito hanno accolto questa proposta”, racconta Tiziana Maselli, la presidente del Circolo Velico Nautico che, sin dal suo arrivo, ha impresso una marcia diversa allo storico sodalizio.

Il Lido Holiday, da una ventina d’anni, ospita non solo l’associazione ‘Una Mano Amica’ di Lesina, ma anche associazioni di San Severo, Torremaggiore, San Paolo di Civitate e del resto del circondario. “È molto semplice fare un lido a misura di disabile – afferma il titolare, Antonio Splendido – Il mare è di tutti: prima per loro, dopo per noi”.

Nell’occasione, l’amministrazione comunale ha premiato con una targa la giovane atleta Maria Pia Urbano per “gli straordinari successi nazionali ottenuti nello sport”.