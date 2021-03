4 idee regalo hi-tech per la Festa del papà

Le migliori idee regalo, non solo low cost, per festeggiare tutti i papà

La Festa del papà è sempre più vicina e se siete alla ricerca di qualche idea regalo, siete nel posto giusto. Sì, perché oggi vogliamo proporvi la nostra selezione di idee regalo per far felici i papà amanti della tecnologia.

1. Smartphone Xiaomi Redmi Note 9

Iniziamo la nostra rassegna con l’interessante Xiaomi Redmi Note 9. Uno smartphone che vanta un ampio display da 6,53 pollici Full HD+ e un comparto fotografico con 4 camere al posteriore e sensore principale da 48 MP. Non dimentichiamo il processore MediaTek Helio G85, octa-core fino a 2 GHz, e la memoria di 64 GB. Non delude la batteria da 5020mAh con ricarica rapida a 18W.

2. Smartwatch Xiaomi Mi Watch

Xiaomi Mi Watch è uno smartwatch low cost, con un ampio display circolare AMOLED, in grado di misurare frequenza cardiaca e livello di ossigeno del sangue. Non manca, inoltre, una ricca sezione dedicata all'attività fisica con numerosi sport supportati. Per quanto riguarda l'autonomia, dopo due ore di ricarica, è possibile ottenere una durata della batteria pari a 16 giorni.

3. Cassa Bluetooth Soundcore Flare Mini

La cassa Bluetooth Soundcore è portatile e low cost, in grado di diffondere il suono a 360°. Speaker da 10 Watt, impermeabile, dotato anche di un Led colorato alla base e con una batteria agli ioni di litio che garantisce 12 ore di autonomia. Infine ricordiamo la possibilità di utilizzare contemporaneamente due Soundcore Flare Mini per ottenere un completo sistema audio stereo senza fili.

4. Powerbank Anker da 10.000 mAh

Il powerbank PowerCore 10K Wireless di Anker è utile per caricare numerosi dispositivi hi-tech di vario genere come smartphone, tablet e cuffie. Batteria esterna dotata anche di sistema di ricarica wireless Qi. Soluzione che permette di caricare senza fili i più recenti iPhone, smartphone Android e auricolari Bluetooth compatibili.