Guerra in Ucraina: iniziativa umanitaria dei farmacisti della Provincia di Foggia

L’ordine dei Farmacisti della Provincia di Foggia, con il sostegno dell’A.GI.FAR. Foggia, associazione giovani farmacisti, invita i colleghi a una raccolta straordinaria di materiale sanitario per l’emergenza ucraina, affiancandosi alla iniziativa Fofi di sostegno ai “Farmacisti volontari per la protezione civile”.

Data la durezza del conflitto, sulla base delle indicazioni inviate dall’ “Emergency Response Coordination Center” il materiale da approntare e fornire o come donazione della farmacia o come libera donazione del paziente è indicato in calce.

Per garantire la tempestività dell’invio, il materiale raccolto dovrà essere suddiviso dalla farmacia per tipologia merceologica e con indicazione in lingua inglese della natura del contenuto.

L’Ordine mette a disposizione i suoi locali per lo stoccaggio della merce e invita i colleghi interessati a contattare il dott. Ciro Nardella, referente provinciale dei Farmacisti Volontari della Protezione Civile.

Materiale richiesto:

Guanti chirurgici sterili

Guanti sterili ai copolimeri

Guanti in lattice

Guanti in nitrile

Guanti in cotone

Cateteri in lattice o silicone

Sonde per aspirazione monouso in pvc

Buste per cateteri monouso o con valvola di scarico

Siringhe sterili da 2.5, 5 10, 20 e 50 ml

Siringhe sterili monouso “spazio zero” da 0.5 ml

Siringhe Tubercolina da 1 ml

Aghi di ricambio

Microperfusori (aghi a farfalla)

Aghi cannula

Aghi per sutura

Deflussori

Palloni per rianimazione

Maschere per palloni

Occhiali per ossigeno terapia

Gorgogliatore per ossigeno terapia

Maschera per ossigeno terapia

Pulsossimetri

Glucometri

Misuratori per la pressione arteriosa

Termometri

Cuffie monouso

Camici monouso

Calzari monouso

Mascherine chirurgiche

Mascherine FFP2

Gel disinfettanti mani

Soluzioni per la sanificazioni di superfici

Test rapidi antigenici Sars-COV-2

Alcool denaturato 90°

Perossido di idrogeno 10 volumi F.U.

Iodopovidone soluzione al 10%

Bende oculari

Cerotti sterili per suture

Cerotti medicati di varie misure

Cerotti su carta

Sparadrappi in tela o seta

Garze di varia misura

Bende orlate

Bende elastiche

Cotone idrofilo

Ovatta ortopedica agugliata

Reti elastiche per medicazione

Lacci emostatici

Tamponi emostatici

Traverse

Pannoloni