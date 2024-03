Studio legale foggiano insignito del premio 'Le fonti awards”

Nota- Questo comunicato รจ stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non รจ pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

Nella suggestiva cornice di Palazzo Mezzanotte in Piazza Affari a Milano, il 7 marzo 2024 si sono svolti i Le Fonti Awards, rinomato evento di gala dedicato alla premiazione delle eccellenze italiane (Eccellenze premiate ai Le Fonti Awards il 7 marzo (trend-online.com).

Slls Legal Sta è stata insignita del premio 'Le Fonti Awards' come 'Boutique di eccellenza dell'anno assistenza legale settore Tlc'. Un prestigioso primato nazionale per lo studio legale foggiano che in finale sbaraglia la concorrenza spuntandola contro i “colossi” milanesi.

“๐‘†๐‘–๐‘Ž๐‘š๐‘œ ๐‘œ๐‘›๐‘œ๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘ก๐‘– ๐‘โ„Ž๐‘’ ๐‘๐‘– ๐‘ ๐‘–๐‘Ž ๐‘ ๐‘ก๐‘Ž๐‘ก๐‘œ ๐‘Ž๐‘ ๐‘ ๐‘’๐‘”๐‘›๐‘Ž๐‘ก๐‘œ ๐‘ข๐‘› ๐‘๐‘œ๐‘ ๐‘–ฬ€ ๐‘–๐‘š๐‘๐‘œ๐‘Ÿ๐‘ก๐‘Ž๐‘›๐‘ก๐‘’ ๐‘Ÿ๐‘–๐‘๐‘œ๐‘›๐‘œ๐‘ ๐‘๐‘–๐‘š๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘œ, ๐‘‘๐‘– ๐‘ฃ๐‘Ž๐‘™๐‘œ๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘›๐‘Ž๐‘ง๐‘–๐‘œ๐‘›๐‘Ž๐‘™๐‘’, ๐‘โ„Ž๐‘’ ๐‘‘๐‘–๐‘ ๐‘ก๐‘–๐‘›๐‘”๐‘ข๐‘’ ๐‘’ ๐‘”๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘ก๐‘–๐‘“๐‘–๐‘๐‘Ž ๐‘™’๐‘–๐‘š๐‘๐‘’๐‘”๐‘›๐‘œ ๐‘ž๐‘ข๐‘œ๐‘ก๐‘–๐‘‘๐‘–๐‘Ž๐‘›๐‘œ ๐‘‘๐‘’๐‘– ๐‘›๐‘œ๐‘ ๐‘ก๐‘Ÿ๐‘– ๐‘๐‘Ÿ๐‘œ๐‘“๐‘’๐‘ ๐‘ ๐‘–๐‘œ๐‘›๐‘–๐‘ ๐‘ก๐‘–”, ha dichiarato l’avv. Michele Santamaria, co-fondatore dello Studio Legale.

Tutta l’attività è frutto di un impegno costante nel fornire ai clienti un servizio legale dedicato e attento a ogni esigenza. Il premio riconosce l’eccellenza legale dello Studio e la sua dedizione a fornire soluzioni multidisciplinari innovative ed efficaci per le esigenze dei clienti. In tal senso, lo studio legale vanta un team di avvocati altamente qualificati ed esperti in diverse aree del diritto.

Si distingue per un approccio innovativo e personalizzato alle esigenze del Cliente, con l’obiettivo di raggiungere i migliori risultati per i propri Clienti. ๐ผ๐‘™ ๐‘๐‘Ÿ๐‘’๐‘š๐‘–๐‘œ ๐‘’ฬ€ ๐‘ข๐‘›๐‘Ž ๐‘๐‘œ๐‘›๐‘“๐‘’๐‘Ÿ๐‘š๐‘Ž ๐‘‘๐‘’๐‘™๐‘™๐‘Ž ๐‘“๐‘–๐‘‘๐‘ข๐‘๐‘–๐‘Ž ๐‘โ„Ž๐‘’ ๐‘– ๐‘›๐‘œ๐‘ ๐‘ก๐‘Ÿ๐‘– ๐ถ๐‘™๐‘–๐‘’๐‘›๐‘ก๐‘– ๐‘Ÿ๐‘–๐‘๐‘œ๐‘›๐‘”๐‘œ๐‘›๐‘œ ๐‘–๐‘› ๐‘›๐‘œ๐‘–” ha chiosato l’A.d Santamaria “๐ถ๐‘œ๐‘›๐‘ก๐‘–๐‘›๐‘ข๐‘’๐‘Ÿ๐‘’๐‘š๐‘œ ๐‘Ž ๐‘™๐‘Ž๐‘ฃ๐‘œ๐‘Ÿ๐‘Ž๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘๐‘œ๐‘› ๐‘‘๐‘’๐‘‘๐‘–๐‘ง๐‘–๐‘œ๐‘›๐‘’ ๐‘๐‘’๐‘Ÿ ๐‘š๐‘Ž๐‘›๐‘ก๐‘’๐‘›๐‘’๐‘Ÿ๐‘’ ๐‘™๐‘Ž ๐‘›๐‘œ๐‘ ๐‘ก๐‘Ÿ๐‘Ž ๐‘๐‘œ๐‘ ๐‘–๐‘ง๐‘–๐‘œ๐‘›๐‘’ ๐‘‘๐‘– ๐ฟ๐‘’๐‘Ž๐‘‘๐‘’๐‘Ÿ ๐‘›๐‘’๐‘™ ๐‘ ๐‘’๐‘ก๐‘ก๐‘œ๐‘Ÿ๐‘’”.