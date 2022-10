La croce di Monte Celano, il punto panoramico dal quale è possibile ammirare il Golfo di Manfredonia e la Maiella

La croce di Monte Celano è un punto panoramico eccezionale dal quale la visuale spazia dal Golfo di Manfredonia alla Maiella. Di particolare effetto scenico è la visuale sulla sottostante valle del torrente Jana nella quale è adagiato il centro abitato di San Marco in Lamis.

E' possibile arrivarci da Borgo Celano attraverso un sentiero in salita di circa 1,5 km per un tempo di percorrenza di 30 minuti. Sulla strada della croce si trova il sentiero dei due conventi, dal monastero di San Matteo a San Pio, lungo 6,250 km.

La storia della croce

Una imponente croce in legno fu posta da un comitato di sammarchesi, non sulla cima del monte Celano alta 912 metri, ma nella parte più visibile della valle posta a 871 metri. Fu benedetta il 23 settembre 1900 dal vescovo dell'epoca. Dopo alcuni anni la croce in legno crollò ma i sammarchesi organizzarono un altro comitato che portò alla costruzione di un basamento in cemento sulla quale fu eretta una grade croce in ferro. Dopo una violenta tempesta anche questa crollò nel 1979. Fu risistemata dopo qualche anno.