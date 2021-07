Un Crest per il comando di polizia locale

L’associazione Nazionale Carabinieri, sezione San Giovanni Rotondo: 'Riconoscimento per il lodevole lavoro svolto in pandemia'

Si è svolta stamattina la cerimonia di consegna del Crest dell’Associazione Nazionale Carabinieri, sezione di San Giovanni Rotondo, al comando della Polizia Locale. A spiegare le motivazioni di questo importante riconoscimento il Luogotenente Dott. Michele Longo, presidente dell’Associazione da cui è nata l’idea: "Abbiamo apprezzato l’operato costante di questi uomini e donne, sin dai momenti più bui dell’inizio della pandemia. La loro presenza, rassicurante per la nostra città, non è mai venuta meno. Questo dono è un semplice gesto per ringraziare tutti i componenti del corpo di Polizia Locale".

Un riconoscimento fortemente voluto dall’Associazione e consegnato dal Dott. Longo alla persona del Comandante Dott. Giuseppe Bramante: "Grazie all’associazione per la speciale sensibilità dimostrata nei confronti del Comando di Polizia Locale con il dono del Crest. Il nostro ruolo durante la pandemia è iniziato ben presto, sin dalla fine di febbraio 2020 e non si è ancora fermato. Colgo l’occasione per ringraziare il Comandante in pensione Dott. Antonio Acquaviva, che ho affiancato sin dalle prime fasi dell’emergenza, e tutti i miei colleghi, collaboratori preziosi, che si sono prodigati h 24 per prevenire situazioni di pericolo in questo particolare momento storico".

"I primi periodi della pandemia ci hanno messo a dura prova. Ricordo di aver vissuto nella paura che qualcuno del Corpo di Polizia Locale potesse contagiarsi da un momento all’altro… - ha commentato il sindaco Michele Crisetti – Non mi stancherò mai di ripetere quanto io sia infinitamente grato a ciascuno di loro per essersi presi cura della nostra comunità e per continuare a farlo ogni giorno. Questo Crest è un riconoscimento più che meritato".