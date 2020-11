“Covid? Mò Vid!”, a Foggia parte il carrello solidale: una raccolta per aiutare i meno fortunati.

Oggi 27 novembre, sabato 28 novembre, il 4 e 7 dicembre, in diversi punti della città, si potranno sostenere le fasce più deboli grazie al carrello solidale, un modo semplice per aiutare i meno fortunati.

Si tratta di una raccolta straordinaria di generi alimentari e di prima necessità, organizzata dalla Pro Loco di Foggia, che saranno devoluti alle famiglie bisognose della città di Foggia. In questo particolare momento segnato dalla pandemia del Covid-19 e da una grave crisi economica, sono sempre più le famiglie foggiane che hanno bisogno di un aiuto concreto.

Siamo una grande Comunità e oggi più che mai è importante essere uniti e tendere una mano a chi è in difficoltà. Farlo è semplicissimo. Recati nei supermercati aderenti all’iniziativa (dalle 11:00 alle 20:00 – ad eccezione di giorno 28 novembre dalle 10:30 alle 19:00) e dona generi alimentari o di prima necessità.

I supermercati aderenti a Foggia sono:

Mercati di Città – La Prima Via Zara 87, Via Vittime Civili 73/81, Via E. Nardella 2, Via Taranto 332/34, Piazza Cavallucci 3, Via Labriola 22 e Via Danimarca 7/A

Despar Via Homs 43

Riap Via Domenico Caldara 49 e Via Silvio Pellico 10