Geografia, due insegnanti sammarchesi nel direttivo pugliese dell'A.i.i.g.: sono Sacha De Giovanni e Antonio Limo

I professori Sacha De Giovanni e Antonio Limo di San Marco in Lamis sono stati eletti nel consiglio direttivo regionale dell'A.i.i.g.., la prestigiosa associazione nazionale fondata nel 1954 e che annovera tra i suoi iscritti docenti e ricercatori universitari, docenti di tutte le istituzioni scolastiche, studiosi e appassionati delle scienze geografiche, e non solo.

L'Aiig è 'Società di cultura del territorio ed Ente qualificato per la formazione del personale della scuola accreditato presso il Miur' nonché 'Membro dell’European Standing Conference of Geography Teachers e dell’ Association of Geographical Societies in Europe ( EUGEO )'.

Si tratta di un traguardo storico perché su un totale di cinque componenti del direttivo pugliese due sono garganici, entrambi della cittadina che ha dato i natali a Joseph Tusiani, segno inequivocabile dell'antica tradizione storica, geografica e culturale della comunità sammarchese.

Ai due docenti si aggiunge un’altra docente di San Marco in Lamis, la prof.ssa Maria Antonietta Totta, che rivestirà l’incarico di segretaria dell’A.i.i.g. Foggia e affiancherà il presidente provinciale, prof. De Giovanni, nelle attività didattiche e di promozione della cultura in tutta la Capitanata.