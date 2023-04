San Marco in Lamis città delle 'Colombe': quella del 'Cafè Noir' è tra le migliori per il Gambero Rosso

La Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria ha premiato il Cafè Noir di Michele Pirro a San Marco in Lamis per la migliore colomba classica. Anche il Gambero Rosso l’ha annoverata tra le migliori 23 colombe del 2023, scrivendo che: 'La colomba di Michele Pirro è uno dei migliori prodotti del contest: richiama la festa primaverile'.

"La colomba di Michele Pirro è uno dei migliori prodotti del contest: richiama la festa primaverile. A parte l’aspetto esterno, penalizzato da problemi di trasporto (cupola schiacciata e glassa rotta su più punti), tutto il resto vola e offre prestazioni di alto profilo. Mollica di un bel giallo solare, ricca di canditi (scorza d’arancia e di limone) e attraversata da un’esuberante alveolatura di stile contemporaneo. Naso e bocca sono puliti, eleganti e gioiosi: note di caramello e buon dolce ricco e profumato, accenti biscottati e agrumati, ricordi di vaniglia in bacca. Canditi eccellenti, freschi, succosi e aromatici. Ottima anche la struttura, molto soffice, filante e scioglievole".

La pasticceria ha ricevuto molti importanti riconoscimenti per la qualità dei suoi prodotti, perché predilige la continua ricerca ed attenzione del gusto.

È stata la prima classificata per la Miglior Colomba classica in Italia 2023 - categoria Classico-Fipgc (Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria). Terza classificata per la Miglior Colomba innovativa d'Italia 2023 con albicocche, lime e fava tonka, categoria Innovativa.

E ancora: prima classificata per il miglior panettone cioccolato creativo in Italia 'Mastro Panettone 2022'. Seconda classificata per il miglior panettone al mondo 2022, categoria Classico Fipgc; seconda classificata per il miglior panettone tradizionale in Italia Mastro Panettone 2022.

Inoltre, seconda classificata per il panettone al caffè, caramello e cioccolato al Latte, 'Tenzone del Panettone 2021' e quinta classificata per il panettone tradizionale 'Mastro Panettone 2021'.

Si può gustarla in diverse versioni, ognuna delle quali riserva un’emozione unica per un dolce tra i migliori di Italia. In una colomba artigianale le materie prime sono fondamentali: classica e aristocratica, il pasticcere utilizza il lievito madre con una lievitazione magistrale e una farina che sa di grano puro. E poi il latte più fresco per preparare il cremoso burro di centrifuga, le uova di pregiata qualità, il miele esclusivamente biologico. Inoltre la Colomba di Café Noir, ha forme sinuose e profumi avvolgenti.

La si può gustare in diverse versioni, ognuna delle quali riserva un’emozione unica per un dolce tra i migliori di Italia. Per provare dolci sapori bisogna degustare la colomba del Café Noir.

Si trova in viale della Repubblica a San Marco in Lamis.