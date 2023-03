Il Gambero Rosso premia la colomba classica del 'Forno Sammarco': è tra le migliori d'Italia

Sulle colline garganiche, la cittadina di San Marco in Lamis ospita dal 1961 un forno in cui l’unione di tradizione e avanguardia hanno saputo inventare prodotti tipici locali senza rinunciare all’autenticità dei sapori di una volta.

Le lavorazioni vengono eseguite quasi completamente a mano dalle sorelle Lina, Maria e Tanella, utilizzando solo lievito madre curato in casa, mentre il nipote Antonio, che non molti anni fa decise di rilevare la storica attività di famiglia, si dedica alla sperimentazione di nuove creazioni ispirate alle antiche ricette della sua bisnonna.

Affidandosi unicamente alla qualità di materie prime locali e valorizzando il lavoro dei produttori del posto, il Forno Sammarco permette di gustare il miglior pane di sempre e fa apprezzare tutta la passione per la propria terra.

Tra le migliori colombe classiche del 2023, nella classifica Gambero Rosso, c’è la colomba prodotta dal forno Sammarco. “Bella, ben sviluppata, composta, con una glassa corretta, coprente, scura. Al taglio si presenta gialla pallida, ben alveolata con tutto che gli alveoli sono un po' disomogenei, con una media presenza di canditi ma ben distribuiti. Al naso è molto delicata, forse scarica, ed è delicata anche in bocca nonostante delle note biscottate. La struttura è ottima, buona la glassa e buoni i canditi, succosi, freschi, aromatici. È un prodotto onesto”.

La Rivista Agrodolce scrive che il Forno Sammarco vende numerose specialità prodotte giornalmente. C’è il pane, ci sono i tarallini salati chiamati qui "dita" caratterizzati dall’utilizzo di patate di bosco, timo selvatico, semi di finocchio, grano duro Senatore Cappelli e altri grani teneri del Tavoliere delle Puglie macinati a pietra.

Storia a parte per i Panterroni, ossia panettoni di terra realizzati con grano tenero o arso in oltre dieci varianti, spesso accompagnate dai frutti canditi di Corrado Assenza. Il Propato, dolce tipico di San Marco a base di miele, cannella, chiodi di garofano e arancia. Canestrello al limone femminello, mandorlini, spicci, pastarelle e mennele atterrate riempiono il carrello all’ingresso al forno, tra i più tipici della regione.

Il forno Sammarco ha rappresentato la Puglia alla cena esclusiva per Dolce&Gabbana alta moda nell’agosto 2021, selezionato per rappresentare l’Italia del pane nel mondo. È stato anche scelto come ambasciatore di questo nobilissimo, umile e genuino carattere peculiare di italianità da raccontare, tramandare e vivere.

Anche Expo Dubai 2020, la prima Esposizione Universale nel mondo arabo, ha visto la partecipazione del forno di Capitanata tra eventi e contenuti nel Padiglione Italia.

Antonio Cera ha inventato anche il 'Piccione viaggiatore', un dolce pasquale che combina i sapori e gli odori di Puglia, Campania, Piemonte, Sicilia e Malesia amalgamati per dar vita a un gustoso dolce pasquale frutto dell’estro del giovane panettiere del forno, laureato in Economia alla Bocconi e tornato nel suo paese d’origine per investire nell’antico forno di famiglia.

Gli ingredienti sono: rape rosse candite, nocciole di Giffoni, nocciole Gentile delle Langhe, timo selvatico del Gargano, pepe bianco di Sarawak, farina di grano tenero, tuorlo d’uovo, lievito madre, zucchero, burro, sale. A impreziosire la confezione, una piuma di carta che contiene una dedica, messaggio pasquale, per il destinatario del prelibato dolce. ll 'Piccione' è stato recensito sulla rivista Cucina Italiana tra i dieci migliori dolci pasquali del 2015.

Entrare nel forno Sammarco cattura il palato e l’animo del compratore, ma è possibile comprare i prodotti online sull’e-commerce del negozio di via Lungo Jana, 10.