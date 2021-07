A Cerignola i giovani costruiscono 'Le strade della bellezza e della legalità'

Sensibilizzare i più giovani ai temi della legalità, dell’antimafia sociale, del riuso dei beni confiscati alla criminalità. Ma allo stesso modo avvicinarli alla scoperta dei luoghi d’arte del territorio, alle bellezze culturali e storiche, incentivando la loro creatività attraverso laboratori di ceramica e di scrittura e realizzazione di un fumetto capace di coniugare i temi della legalità e con quelli dell’arte. E’ questo il senso del progetto 'Le strade della bellezza e della legalità' che si rivolge a venti studenti provenienti dal contesto urbano di Cerignola, con età dai 13/14 anni fino a 18/19 anni. Il progetto è finanziato nell’ambito dell’Avviso pubblico 'Bellezza e legalità per una Puglia libera dalle mafie', con cui la Regione Puglia ha selezionato interventi finalizzati a promuovere azioni di antimafia sociale attraverso iniziative che promuovono attività di animazione sociale e partecipazione collettiva di ricostruzione della identità dei luoghi e delle comunità. Come nel caso dell’iniziativa promossa dalla Cooperativa Sociale Altereco, con la Scuola Liceo 'Zingarelli Sacro cuore' di Cerignola, la Cooperativa Sociale Frequenze e l’Associazione Verderamina.

Il percorso che si intende offrire agli studenti partecipanti, quindi, è un cammino che mira a promuovere la legalità, intesa come educazione alla corresponsabilità sociale, per sviluppare la coscienza etica personale e comunitaria, favorendo la rete dell’associazionismo e della responsabilità del bene comune. Attraverso la loro formazione ed informazione si punta a fornire ai giovani beneficiari gli strumenti culturali necessari per 'difendersi', per conoscere, per sottrarsi alla morsa della violenza o della criminalità, per conosce la propria terra e amarla, contribuendo a trasformare quei luoghi un tempo simbolo de potere mafioso in avamposti di giustizia, di sviluppo, di economica pulita.

I beneficiari del progetto saranno dunque coinvolti nelle seguenti attività, come censimento dei principali luoghi d’arte e luoghi della storia mafiosa cerignolana (40 ore); analisi delle potenzialità a livello attrattivo e turistico degli stessi luoghi e della loro possibilità di riuso (40 ore); laboratorio per la creazione artistica di una mappa interattiva dei luoghi storico artistici e dei luoghi caratterizzanti la storia mafiosa della città (50 ore); laboratori artistici per la realizzazione di insegne artigianali in ceramica, che segneranno il percorso per giungere nei principali luoghi di interesse con delle frecce direzionali (100 ore); creazione di un fumetto per raccontare frammenti di storia fra arte e legalità (100 ore).

Le domande di iscrizione, reperibili sul sito internet reteoltre.it, dovranno essere debitamente compilate e fatte pervenire entro venti giorni dalla data di pubblicazione del bando a mezzo (alternative a mezzo del candidato): posta elettronica certificata all’indirizzo coop.altereco@pec.it; posta elettronica all’indirizzo coop.altereco@yahoo.it.

Al termine del progetto ai partecipanti verrà rilasciato un attestato di partecipazione in relazione alle attività laboratoriali svolte.

Per informazioni scrivere alla mail coop.altereco@yahoo.it o chiamare al numero di telefono 340.2437226.