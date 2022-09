Celle di San Vito è ufficialmente una 'Eccellenza di Puglia'

“Conferiamo al comune di Celle di San Vito il riconoscimento di Eccellenza di Puglia”. Con queste parole la giornalista e conduttrice televisiva, Alda D’Eusanio, ha premiato con una pergamena il comune cellese. La consegna è avvenuta lo scorso venerdì 9 settembre, presso il Boomerang club di Marina di Manduria, all’interno dell’evento 'nuovi scenari e opportunità per una Italia icona di bellezza nel mondo' organizzato dall’associazione Verapuglia nel mondo.

L’importante premio è stato consegnato nelle mani della responsabile del settore economico-finanziario del Comune di Celle di San Vito, Lucia Fiscante, delegata dalla sindaca del piccolo comune foggiano, Palma Maria Giannini.

“Il riconoscimento premia non solo l’amministrazione comunale ma un’intera comunità – ha dichiarato il primo cittadino Giannini – questo risultato ci darà ancora più coraggio ed entusiasmo per affrontare le future sfide che ci attendono.”

Il convegno, che ha avuto anche il supporto dell’associazione Liber e della casa editrice rde, ha visto gli interventi, fra gli altri, di Antonio Iazzi, professore di marketing e management strategico delle imprese turistiche dell’università del Salento, di Carlo Maria Ferro, presidente dell’agenzia per la promozione all’estero e l’internalizzazione delle imprese italiane, di Maurizio Vallone, direttore generale della dia (direzione investigativa antimafia), Laura D’Aprile, capo dipartimento del ministero della transizione ecologica, Barbara Lusi, vice segretario generale del ministero dello sviluppo economico e Massimo Sessa, presidente del consiglio superiore dei lavori pubblici.

Dal dibattito è scaturita la valenza del territorio, dei prodotti e della qualità imprenditoriale pugliese. Da qui, l’esigenza di creare una forte identità che rappresenti queste positività come strumento di vocazione per turisti e consumatori. E, per creare questa identità, è stato da tutti condivisa la necessità di fare aggregazione, fra enti e fra enti ed imprenditoria locale.

Oltre al comune di Celle di San Vito, è stato premiato come 'eccellenza di Puglia' anche il comune foggiano di Peschici.

Il riconoscimento di 'eccellenza di Puglia' segue il premio, già assegnato al comune di Celle di San Vito, di 'mete d’Italia' con il conseguente inserimento del comune cellese nel volume, a diffusione nazionale, '100 mete d’Italia', presentato presso il senato della repubblica a Roma.

Il testo ha avuto il patrocinio del senato della repubblica, della presidenza del consiglio dei ministri, di federturismo confindustria, dell’anci e dell’istituto per il credito sportivo oltre a 6 ministeri della repubblica (interno, sviluppo economico, politiche agricole ed alimentari, ambiente, lavoro e politiche sociali e beni e attività culturali). Presidente del comitato d’onore dell’iniziativa Franco Frattini, presidente di sezione presso il consiglio di stato.

I membri del comitato promotore, sono, fra gli altri, Francesco Saverio Abate, direttore generale presso il ministero delle politiche agricole, Mariano Grillo, direttore generale del ministero dell’ambiente e Peppe Vessicchio, direttore d’orchestra.

Il convegno ha avuto come main partner il gruppo Enel, primo fornitore di elettricità in Italia.