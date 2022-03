Centro servizi per famiglie: tante neo-mamme e i loro bambini all'evento di benvenuto ai nuovi nati

A Vincenzo, Jennifer, Alberto Francesco, Francesco, Vito, Lucrezia, Angelo, Daniele, Angelica, Maria, Tommaso, Daniele Ciro, Sofia e Alessandro, Dekete, Namele, il sindaco Francesco Miglio, insieme all?ambasciatrice della Gentilezza Arcangela De Vivo, ha consegnato una pergamena di benvenuto a nome dell?intera comunità cittadina con l?auspicio che ogni neonato possa compiere un felice viaggio della vita. Ai genitori l'amministrazione comunale ha rivolto l?augurio più sincero per l?evento della nascita, momento di profonda gioia e grande emozione che genera speranza e responsabilità. Durante l?evento, sono state consegnate le chiavi simboliche della città realizzate dai bambini del centro diurno per minori 'Peppino Impastato'.

Altresì, dalla Croce Rossa Italiana - comitato di San Severo e Torremaggiore - e dal centro servizi per famiglie, sono stati distribuiti alcuni kit per la prima infanzia contenenti prodotti per i primi giorni di vita dei neonati, donati generosamente dalla aziende farmaceutiche Budetta Farma, Erbozeta, Envicon Medical e Humana. Il tema del 'dono' nell?ambito del progetto 'avanziamo gente', è stato al centro dell?evento, al fine di sensibilizzare, formare e informare le famiglie, promuovendo non solo la donazione, ma anche il tema del 'non spreco'? poiché le relazioni sono la prima matrice per una comunità accogliente orientata anche verso un?economia sostenibile.