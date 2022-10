Arriva a Torremaggiore in podcast, così gli studenti raccontano la città

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

E’ questa la nuova iniziativa del team dei giovani Influencer di comunità che stanno dando vita ad un laboratorio multimediale di ricerca storica per conoscere e far conoscere alla comunità i fatti storici ed i personaggi relativi al nostro territorio. Dopo aver realizzato Radio Smart, la prima community web radio della città, che ospita i programmi 'Sapevatelo' e tanti altri contributi speciali, e realizzato tanti video e 'Reels' relativi a fatti storici, si aggiungerà una sezione di podcast, dedicata alla storia locale.

I ragazzi del Team Se.Me., dopo un lavoro di ricerca, realizzeranno la registrazione dei podcast, supportati dall’equipe tecnica che comprende anche un piccolo gruppo di studenti già formati, secondo la metodologia della peer education ; in tal modo saranno impegnati in un lavoro stimolante e creativo e consoliderà, allo stesso tempo, la conoscenza del podcasting ed al patrimonio culturale locale.

La divulgazione dei podcast sarà affidata al mondo dei Social, alla produzione cartacea del giornalino InformAttivo Se.Me. News ed inoltre attraverso la produzione di Qr code visibili e fruibili presso le piazze e monumenti di Torremaggiore. I laboratori di produzione e registrazione si terranno principalmente presso l’Aloucs Academy Centro didattico per il successo scolastico.

Preziosa la collaborazione con le istituzioni e soprattutto con il sito di informazione della comunità Torremaggiore.com curato dal dott. Michele Antonucci per la ricerca dei documenti e le storie dei personaggi, a cui il sito ha dedicato un’ampia sezione. Il sindaco di Torremaggiore dott. Emilio Di Pumpo esprime grande soddisfazione per come sta procedendo questo progetto che “contribuirà in modo significativo alla riscoperta della storia della nostra città e a renderla protagonista nel panorama culturale del territorio.

Non di meno a promuovere nelle giovani generazioni il senso di appartenenza alla comunità . "Il Progetto Se.Me.-semina la memoria, finanziato dalla Regione Puglia con l'avviso 'Bellezza e Legalità per una Puglia Libera dalle mafie', è una proposta di carattere educativo-culturale che consente di ottenere un impatto sulla comunità giovanile attraverso laboratori di inclusione sociale e cittadinanza attiva. L'obiettivo, precisa lo psicologo di comunità dott. Francesco D’Andrea, coordinatore del progetto, “è quello di fornire agli studenti una conoscenza critica degli eventi storici mediante la metodologia della public history, ma anche di dotarli di strumenti per costruire nuove narrazioni relative al territorio, attraverso laboratori multimediali, come video-making, giornalismo partecipativo, podcasting, radio e social media”.

Il progetto è realizzato dalla Cooperativa Sociale Fortore Habitat in partnership con il Comune di Torremaggiore e di San Severo, Smart Lab, Fondazione Gramsci di Puglia, l'Istituto Fiani-Leccisotti ed altre scuole ed associazioni del territorio.