Anziana aggredita chiede di abbracciare i suoi "angeli custodi", agenti le regalano una mimosa

Nella mattinata di ieri 8 marzo i poliziotti della Squadra Volante della Questura di Foggia hanno fatto visita ad un’anziana signora che aveva espresso il desiderio di ringraziare i suoi “angeli custodi”, per averla soccorsa ed aiutata in un momento difficile della sua vita, a seguito di una aggressione avvenuta all’interno della propria abitazione. Nell’occasione della ricorrenza per la festività dell’8 marzo, gli agenti hanno deciso di omaggiarla con una mimosa, simbolo della giornata internazionale delle donne. "Numerose sono state le dimostrazioni di affetto e stima nei confronti della Polizia di Stato per esserci sempre al servizio dei cittadini"