Foggia sul tetto d'Italia con Antonio Cardone: il barbiere di Corso Matteotti si riprende il titolo conquistato tre anni fa

Per la seconda volta Antonio Cardone, barbiere di Foggia titolare di Hair Chic Barber Shop di via Matteotti, ha conquistato la palma del migliore ai campionati nazionali di Barber Match che si sono svolti a Roma domenica e lunedì scorsi. L'ha spuntata su oltre 200 barbieri provenienti anche dal resto d'Europa. Ottimo sesto posto per il suo collaboratore Luigi Garofalo. "É stato un onore e un piacere portare il nostro lavoro artigianale e la nostra professionalità in un evento di questo calibro" dichiara Antonio, che si era aggiudicato il prestigioso riconoscimento nel 2018.