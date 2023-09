Art director foggiano vince campagna di rebranding della Silac

Si chiama «Senti la Puglia!» ed è firmata da Achille Ippolito, giovane art director foggiano, la campagna di rebranding “made in Puglia” della SILAC, azienda manfredoniana dell’iconico gruppo Parmalat. Lo storico marchio della produzione e commercializzazione di latte fresco ha lanciato pochi mesi fa un concorso rivolto a illustratori e grafici pugliesi, mirato alla realizzazione di un’illustrazione che potesse simbolizzare la rinascita della Puglia. A vincere è stato il 26enne foggiano, la cui firma sarà presente sui brick del latte in tutta Italia.

"Come portare la bellezza della Puglia nelle case pugliesi? Come rendere la Silac presente e riconoscibile sia in Puglia che nel resto d’Italia? Prima di realizzare il mio progetto mi sono fatto queste domande", ha dichiarato Achille Ippolito. Il lavoro del giovane art director si è incentrato sul concetto di “pugliesità”: "Per questo ho voluto creare un'illustrazione che mostrasse le bellezze della Puglia e i suoi prodotti tipici, come le orecchiette, i panzerotti, le focacce".

Un progetto innovativo che va oltre la “semplice” illustrazione grafica e che coinvolge più arti: "All’interno è anche presente un codice QR che rimanda a una playlist Spotify con canzoni dedicate alla Puglia o comunque di artisti pugliesi. Questo perché la musica unisce, crea una comunità e anche un'identità comune ben precisa. Pensandoci: cosa c’è di meglio della musica per portare la bellezza di questa regione nelle case dei suoi abitanti?".

"Inquadra il QR code per sentirti a casa": l’illustrazione si basa proprio su questo concetto. I due protagonisti, inquadrando il codice QR con il proprio smartphone, si “trasformano” in paesaggi ed elementi caratteristici della Puglia.

Un’idea bella e innovativa quella di Ippolito, figlio di Luigi, il pilota tragicamente scomparso nell'incidente a Castelpagano: "Vorrei dedicare questo successo a mio padre Luigi. Mi ha insegnato a vedere il mondo in maniera diversa. Lui ha inseguito i suoi sogni diventando un pilota. Io sto provando a inseguire i miei, proprio come mi ha insegnato".