'23' è il nuovo album della cantautrice di San Marco in Lamis Michela Parisi

Il 23 è un numero speciale per Michela Parisi. La cantante di San Marco in Lamis (di recente premio della critica ad ‘Apulia Voice’), infatti, è nata il 23 giugno del 1987 e oggi – 23 giugno – pubblica il suo album che porta il titolo di questo numero ‘magico’ e che segna una sorta di fase di passaggio. “Credo che questo sia per me il compleanno più bello di tutti – scrive sui social Michela – perché rinasco per la seconda volta! Ho fatto tutto questo per me stessa e per la piccola Michela che vive sempre dentro di me”.

L’album, che le vede anche di produttrice e autrice degli arrangiamenti, conta cinque tracce che risentono delle influenze musicali di Giorgia e della musica pop e r&b. I temi trattati – come lei stessa spiega sulla sua fanpage – sono molto forti e attuali: 'Fermo immagine' – che vede la partecipazione di Maria Villani al violino e Lea Lallo al pianoforte – è la storia di “una donna che vive imprigionata nella sua vita fatta di dolore e violenza”, ‘Non sei invisibile’ è una canzone che “parte come una riflessione su quanto, a volte, agiamo come se sapessimo tutto, come se fossimo capaci di controllare il tempo, ma alla fine siamo divorati dalle nostre paure e incertezze”. E poi c’è ‘I wanna live my way’, l’unica traccia in inglese, “un piccolo esperimento” il cui messaggio è molto chiaro: “mai permettere a nessuno di farci sentire non abbastanza, dobbiamo prediligere il nostro bene”.