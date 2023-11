Gli studenti del 'Federico II' incontrano lo scrittore Alessandro D'Avenia

“Il progetto Leggere al Federico II, in questo nuovo anno scolastico, non poteva avere incipit più coinvolgente”. Queste le parole della Dirigente scolastica, prof.ssa Alessia Colio.

Lo scorso 9 novembre 2023, le classi 3°C e 4°C del Liceo Scientifico, insieme alle docenti referenti del progetto, prof.sse Natalia D’Avena e Marica Manuppelli, e alle prof.sse Maria Turco e Anna Di Biase, si sono recati a Bari per effettuare una visita guidata alla Libreria Ubik Liberrima e per incontrare lo scrittore Alessandro D’Avenia.

La visita guidata alle Librerie e alle Biblioteche si conferma essere un'attività attraente nonché di alto valore didattico, in quanto avvicina i giovani lettori al mondo del libro, stimola la curiosità e sviluppa la loro autonomia nella ricerca e nella scelta di un titolo.

Durante la mattinata, gli studenti, con la guida della dott.ssa Marilisa Di Bisceglie, libraia della Ubik Liberrima, hanno ascoltato e potuto riflettere sulla professione del libraio, sui flussi di lavoro, su come sono organizzati gli spazi espositivi, sulle strategie gestionali e commerciali del punto vendita, ma anche sulle attività progettuali e gli eventi che la libreria promuove, rivelandosi uno luogo di aggregazione di crescente rilevanza. La Libreria Liberrima si distingue proprio per aver adottato una formula nuova che coniuga insieme, in un unico spazio accogliente e confortevole, il piacere della lettura con quello del vino e della gastronomia. Attualmente, la libreria ospita anche la mostra fotografica Tu mi vedi? un progetto nato dall’idea del fotografo Silvio Bursomanno con l’esposizione di dodici fotografie che i non vedenti potranno “osservare”, grazie alla restituzione tattile stampata in 3D.

Ed è in questa cornice affascinante che, nel pomeriggio, gli studenti sono stati accolti con calore ed entusiasmo dallo scrittore Alessandro D’Avenia, in occasione dell’evento firmacopie del suo ultimo romanzo Resisti, cuore, uno dei libri più attesi della stagione, grazie al quale, Alessandro D'Avenia, come studioso di Lettere classiche, come insegnante che da anni ne promuove la lettura ad alta voce ed intellettuale abilissimo nell’interpretare lo spirito del tempo, ci guida alla riscoperta dell’Odissea, per farci conoscere un po' meglio anche una parte di noi. Nel racconto delle peripezie di Ulisse ognuno di noi ritrova la propria esperienza personale e il percorso verso il proprio originale compimento esistenziale.

L’incontro ha superato ogni aspettativa. Il professor D’Avenia, confermando la sua professionalità e la sua attenzione per la stima e l’affetto dei giovani lettori, si è lasciato avvolgere dalla curiosità degli studenti che hanno posto domande a cui ha risposto con la semplicità e il carisma che lo caratterizzano, ma ha anche coinvolto i ragazzi ponendo interrogativi sul futuro di ognuno di loro, invitandoli, proprio come nelle pagine dei suoi romanzi, a scoprire la loro destinazione nel mondo, scegliendo la giusta rotta della loro navigazione. Così, nel cuore di ognuno di loro sono approdate le barchette di cartoncino rosso che, proprio come la copertina del romanzo Resisti, cuore, decorano le foto e il ricordo dell'autenticità di un momento semplice, ma colmo di gratitudine. Gli studenti hanno voluto incontrare il prof. D’Avenia soprattutto per esprimere il proprio grazie per averli accompagnati con le sue parole nel loro percorso di studi e per averli guidati nella ricerca della bellezza e della meraviglia. Grazie per averli aiutati a trovare il coraggio di accettare la propria fragilità e superarla con i valori autentici dell’amicizia e dell’amore. Grazie per averli spinti ad amare una scuola interessante. Grazie per averli indotti a riconoscere il valore delle cose. Grazie per averli incoraggiati ad inseguire i loro sogni. Sempre.