Concorso letterario 'Piero Sanpaolo': due premi per il liceo 'Federico II'

Doppia soddisfazione per l’IIS Federico II alla cerimonia della VI Concorso letterario Rotary per la Pace - Piero Sanpaolo, svoltasi sabato 17 febbraio 2024, presso la Sala Congressi ‘Casa Eirene’ di San Severo e dedicato – appunto - alla figura del dottor Piero Sanpaolo, stimato professionista, che ha speso parte della sua vita in missioni umanitarie in America Latina, Africa ed Asia, grazie alle quali ha ridato la vista a moltissime persone.

Alla presenza del dottor Dante Lemme, presidente del Rotary club di san Severo e della Commissione giudicatrice, sono stati premiati gli studenti Luigi Galasso e Damiano Di Perna, frequentanti rispettivamente la classe 4^C e la classe 5^B del Liceo scientifico. Lo studente Luigi Galasso, con il racconto creativo ‘Lacrime e stelle cadenti’, si è classificato al secondo posto. Lo studente Damiano Di Perna, con il racconto creativo ‘Incontri’, ha ricevuto il Premio- Menzione speciale Famiglia Sanpaolo.

Entrambi i racconti, senza mai impietosire il lettore, descrivono il dolore, le paure, i disagi che accompagnano il fenomeno dell'emigrazione, ma nello stesso tempo, pongono in risalto i valori, quali l’amicizia e la solidarietà, che, spesso, si rivelano essere un prezioso alimento di coraggio, speranze e sogni. La Dirigente scolastica, prof.ssa Alessia Colio, orgogliosa di questo duplice e prestigioso riconoscimento, si congratula con gli studenti, Luigi e Damiano, e con le loro docenti Natalia D’Avena e Cinzia Cantatore, che li hanno incoraggiai’ e motivati durante la stesura del racconto.