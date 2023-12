'Vip medical party', medici e pazienti fianco a fianco per un confronto 'fuori dagli schemi' su benessere e salute

Sala gremita, tanto entusiasmo, molto da imparare e soprattutto numerosi spunti di confronto. Il Vip Medical Party ideato da Stefania Gallucci, nota biologa nutrizionista foggiana, ha centrato il bersaglio e creato una sorta di network tra medici e pazienti, per parlare di benessere psicofisico ed educazione alimentare.

Gallucci, splendida padrona di casa, ha introdotto la serata e presentato le professioniste coinvolte e le aziende partner di quello che è stato un incontro proficuo e certamente fuori dagli schemi.

Nella suggestiva cornice di Masseria Pietrafitta, davanti ad un parterre numeroso, si sono alternate valide professioniste: Stefania Gallucci, autrice di numerosi video corsi e del libro 'Dieta Stop', ha parlato di nutrizione come arma di prevenzione primaria nelle patologie metaboliche.

Il benessere psicofisico è una sinergia di diversi fattori, medici, ambientali, psicologici, alimentari e per questo motivo si è illustrato come migliorare la nostra risposta agli stressor nell’era moderna con Simona Padalino, psicologa e psiconcologa.

Di quanto sia fondamentale il benessere psicofisico, che arriva a contribuire in maniera fattiva alla fertilità, ha invece parlato la giovane e brava ginecologa Mariangela Candia. Mangiar bene, essere in buone condizioni psicofisiche e condurre una vita non sedentaria significa abbassare il rischio cardiovascolare e prevenire, ad esempio, l'infarto acuto del miocardio e l'angina pectoris.

È stata chiara ed efficace la cardiologa Floriana Bianco, dirigente medico all'Utic Cardiologia dell'Ospedale Tatarella di Cerignola. I disturbi della memoria, combattiamoli a tavola: interessante l'intervento di Carmen Mancini, psicologa e psicoterapeuta, che ha parlato di alimenti 'amici' del cervello umano, come gli Omega-3 e gli acidi grassi, che aiutano le funzioni cognitive a mantenersi ottimali anche con l'invecchiamento.

aSara Pompa, giovanissima dermopigmentista, ha correlato il benessere psicofisico a quello estetico: in molti casi, effettuare trattamenti estetici significa eliminare ciò che prima rappresentava un inestetismo e questo contribuisce ad una migliore qualità della vita del paziente. Tanti ed interessanti gli interventi degli stessi pazienti, che hanno raggiunto Foggia da tutto lo Stivale per fornire il proprio contributo ad una serata certamente educativa e da ripetere.