Vaccino anti Covid per over 60: come prenotare la terza dose

Continua senza sosta la campagna vaccinale in provincia di Foggia con oltre 862.000 dosi somministrate dall’avvio delle attività.

Mentre prosegue la somministrazione della terza dose alle persone con elevata fragilità (di età uguale o superiore a 18 anni) all’interno dei Centri specialistici che le hanno in cura, anche le persone di età superiore a 60 anni possono prenotare la terza dose (booster).

Dove effettuare la terza somministrazione

Per agevolare le operazioni, la Direzione raccomanda fortemente di prenotare la terza dose nello stesso hub o, se non più operativo, nell’hub attivo nello stesso comune dove hanno ricevuto la seconda dose. È vivamente raccomandato, inoltre, portare con sé il green pass o il certificato attestante la seconda vaccinazione.

A tal riguardo, si precisa che, nel caso del comune di Foggia, non sono più operativi i punti vaccinali allestiti durante la prima fase della campagna presso: Istituto “Masi Giannone”, “San Francesco Hospital”, “Centro Salute Giovanni Paolo II”, “Don Uva Universo Salute”.

Le persone che hanno effettuato in questi ambulatori la seconda somministrazione, pertanto, potranno prenotare la terza dose presso l’hub della Fiera di Foggia.

Per quanto concerne, invece, i piccoli comuni, in cui la ASL aveva programmato sedute straordinarie direttamente in loco in sinergia con le amministrazioni locali, è confermata la stessa modalità organizzativa.

Modalità di prenotazione

Portale internet “lapugliativaccina”;

Numero telefonico da rete fissa 800 938810;

Numero telefonico da rete mobile 0881 312174;

Farmacie convenzionate.

Per poter effettuare la terza dose di richiamo è necessario che siano trascorsi sei mesi ed un giorno dalla seconda somministrazione.

Per info sedi vaccinali: https://www.regione.puglia.it/web/speciale-coronavirus/vaccino-anti-covid/sedi-vaccinali .