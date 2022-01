Vaccini in età pediatrica, Puglia regione più virtuosa: con il 22,2% ha la percentuale più alta in Italia

Vaccini anti Covid in età pediatrica. La Puglia si conferma regione più virtuosa in Italia. Come attesta la tabella pubblicata dalla Regione sulle coperture vaccinali Covid pediatriche, in Puglia fa registrare il 22,2%, dato ampiamente al di sopra della media nazionale. Seguono, con quasi 7 punti percentuali in meno, Lombardia e Toscana, rispettivamente con il 15,8% e 15,3%.

Un dato ottenuto grazie al metodo della vaccinazione scuola per scuola utilizzato dalla Regione. Inoltre in Puglia è ora anche possibile prenotare la vaccinazione pediatrica sul sito lapugliativaccina, in farmacia o con il numero verde.