Tutti in campo per la terza dose. Emiliano: "Serve un cambio di passo"

Giornata di lavoro nel dipartimento Promozione della Salute per il presidente della Regione Michele Emiliano. Dopo la conferenza delle regioni, il presidente che da ieri ha la delega alla Sanità lasciata dal dimissionario Pier Luigi Lopalco, ha riunito la cabina di regia e i direttori generali insieme al direttore di dipartimento Vito Montanaro per dare impulso alla campagna vaccinale. Dopo la prima riunione di ieri sera, il dipartimento è infatti impegnato con tutte le Asl e aziende ospedaliere a riprogrammare il lavoro degli hub e dei centri specialistici di cura, che operano parallelamente ai medici di medicina generale e alle farmacie.

“Sulla terza dose c’è bisogno di un cambio di passo - dichiara il presidente Emiliano - Il vaccino anticovid è la migliore arma per contenere il virus, per proteggere se stessi e i propri cari. Insomma per prevenire le conseguenze negative legate alla pandemia. Secondo le indicazioni del ministero, il richiamo del vaccino va fatto a sei mesi dall’ultima somministrazione ed è per questo che siamo al lavoro per organizzare al meglio tutta la squadra di medici, infermieri, operatori sanitari e di protezione civile, dipartimenti di prevenzione per assicurare la massima copertura vaccinale alla popolazione”.