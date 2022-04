Sanitaservice: assunzioni bloccate. Internalizzazioni del personale del 118 vanno avanti

Le internalizzazioni del personale del servizio 118 vanno avanti perché hanno carattere strategico. È quanto ribadiscono in una nuova circolare integrativa inviata ai direttori generali delle Asl, l’assessore regionale alla Sanità e il direttore del dipartimento promozione della Salute.

Dopo la nota inviata lo scorso 21 aprile con la quale si richiedeva alle Sanitàservice il blocco delle assunzioni e di avviare un controllo sullo stato di tali società società in house delle aziende ed enti del servizio sanitario regionale, l’assessore regionale alla Sanità e il direttore del dipartimento promozione della Salute, questa mattina hanno inviato una nuova nota con la quale si specifica che la disposizione, di “non attivare nuove assunzioni di personale né acquisizione di personale (previste dall’attuale normativa vigente in materia)”, non trova applicazione per la procedura di internalizzazione del servizio 118, che dovrà essere completata nel più breve tempo possibile, rivestendo carattere di particolare rilevanza strategica.

Il risultato della ricognizione, si legge nella circolare, che dovrà essere inviata alla Regione entro il prossimo 13 maggio, consentirà di completare la predisposizione del nuovo Programma Operativo 2022-2024, così come richiesto dai ministeri affiancanti (Ministero dell’Economia e delle Finanze e Ministero della Salute), nel quale ricopre importanza rilevante il capitolo delle Società in house e dei relativi programmi strategici.