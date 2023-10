A San Severo donne in passerella contro il cancro

La prevenzione sfila in passerella. È per mantenere sempre alta l’attenzione sulle malattie oncologiche femminili che mercoledì 18 ottobre a San Severo dodici donne che stanno combattendo la loro battaglia contro il cancro indosseranno gli abiti creati da Grazia Urbano (fra le più apprezzate stiliste pugliesi) e calcheranno la passerella creata ad hoc presso il centro polisportivo ‘Io gioco legale’ intitolato alla Giudice Debora Angela Ferrara

L’evento, che avrà inizio alle 20.30, è organizzato dalle associazioni ‘Esserci odv’ e ‘Gentilezza è Cultura’ di San Severo in collaborazione con il C.Or.O. (il Centro di Orientamento Oncologico) diretto dal dottor Massimo Lombardi.

Il programma della serata prevede due sfilate: nella prima le modelle indosseranno abiti da cocktail, nella seconda sfileranno con abiti couture di alta moda.

“Sfiliamo – dice Elena Centola, presidente di ‘Esserci odv’ – per mostrare la bellezza della vita che va oltre la malattia. Giochiamo con leggerezza per regalarci sorrisi complici di lacrime versate e asciugate insieme ad altre donne. Una sfilata per parlare del cancro in modo alternativo: anziché dirlo con le parole dei medici, usiamo frasi che riguardano quello che stiamo vivendo mettendo così i riflettori in una posizione diversa. In tal modo il mondo può vederci non soltanto come malate di cancro, ma come portatrici di bellezza. Il senso della passerella è quello di ‘camminare insieme’, inteso come metafora della condivisione delle donne che superano, sviscerandole insieme ad altre donne, paure e dolori”.