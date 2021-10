Diabetologia a Manfredonia non è a rischio chiusura: medico andrà in pensione a febbraio ma sarà sostituito

“Il servizio di Diabetologia dell’ospedale di Manfredonia non è e non è mai stato a rischio chiusura”. Lo assicura il direttore generale della Asl Foggia Vito Piazzolla. Tale attività è assicurata dalla struttura complessa di 'Medicina Interna' diretta dal dott. Serafino Talarico, di recente incaricato, al termine di una procedura pubblica. "Le polemiche sono assolutamente immotivate: a febbraio il medico che assicura il servizio andrà in pensione, ma sarà sostituito prontamente" spiega Piazzolla.

Tutte le attività resteranno invariate, ma, grazie al supporto della telemedicina, sarà rafforzata l’integrazione con la rete territoriale di diabetologia che già prevede l’istituzione di una struttura semplice dedicata. “Invitiamo ancora una volta ad evitare strumentalizzazioni e speculazioni elettorali che creano allarmismi ingiustificati tra la popolazione e ci costringono a investire tempo e risorse per smentire notizie assolutamente infondate. Notizie che potrebbero danneggiare l’immagine della Asl ma che, sicuramente, danneggiano l’immagine di chi le diffonde artatamente” conclude