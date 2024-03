L'Ematologia avanza: in Puglia è l’unica disciplina ad avere azzerato la 'mobilità passiva'

L’Ematologia è l’unica disciplina specialistica ad avere azzerato in Puglia la mobilità sanitaria passiva. È uno dei traguardi sottolineati nel tradizionale convegno organizzato dalla dottoressa Lorella Melillo, direttore dell’Unità operativa complessa di Ematologia del Policlinico e dal professor Arcangelo Liso, docente di Malattie del sangue nell’Università di Foggia.



All'evento, un appuntamento fisso nel panorama ematologico nazionale, hanno partecipato, nei giorni scorsi, i maggiori esperti delle diverse patologie. "Tra le sfide, il meeting dedicato quest'anno all'Ematologia di precisione - dice il professor Liso - ha rivolto uno sguardo al futuro con una relazione sull’Intelligenza Artificiale, sul suo potenziale utilizzo in ambito ematologico, nell’ottica di una medicina sempre più personalizzata. Il format dell'incontro - prosegue - ha previsto round nel corso dei quali sono state esposte e confrontate strategie terapeutiche innovative a elevato impatto socio-economico".



La dottoressa Melillo sottolinea che "oltre agli aspetti clinici, come il ruolo che l’ematologo ha nell’individuare la terapia migliore per ogni paziente, sono state affrontate nel dettaglio le problematiche relative alla sostenibilità economica da parte del Servizio sanitario nazionale di queste nuove opportunità di cura. La presenza dei direttori delle nove Unità di Ematologia della regione - aggiunge - ha confermato la coesione dei vari nodi della Rete ematologica pugliese (Rep) che, dalla sua fondazione nel 2010 a oggi, ha contribuito a uniformare le procedure diagnostiche e terapeutiche su tutto il territorio regionale e a ridurre drasticamente i cosiddetti 'viaggi della speranza'”.