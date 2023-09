A Mattinata un cittadino su due non ha più un medico e il poliambulatorio è senza specialisti

È emergenza medici a Mattinata. A mancare è in primis quello di base. Il centro garganico, dunque, va ad infoltire l’elenco dei comuni di Capitanata che dall’inizio dell’estate stanno facendo i conti con l’insufficienza di dottori di famiglia.

Nel caso specifico, Mattinata da circa due mesi ha visto venir meno uno dei medici di base e questo - come già accaduto sui Monti Dauni - ha fatto sì che una parte della popolazione rimanesse senza copertura sanitaria per l’impossibilità di essere assorbita dai dottori rimasti.

Ma questo non è l’unico problema. Al Poliambulatorio non è possibile fare una visita specialistica dermatologica, oculistica, e otorinolaringoiatrica poiché mancano gli specialisti di cui, per legge, dovrebbe essere dotata la struttura. Non ci sono neanche geriatri e neurologi, figure fondamentali per la parte anziana della popolazione.

Sono poche, invece, le ore settimanali in cui è possibile sottoporsi a una visita cardiologica, endocrinologica, diabetologica o pneumologica. Lo stato delle cose, quindi, costringe tantissime persone a spostarsi per ottenere prestazioni basilari.

Sulla questione sta accendendo i riflettori il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Giannicola De Leonardis, che, sul tema, ha presentato una interrogazione al presidente Emiliano e all’assessore Palese. "La carenza di alcune tipologie di medici specialisti – ha scritto in una nota – sta determinando notevoli disagi alla comunità mattinatese e, come conseguenza, sta costringendo i pazienti a spostarsi in altre località, affrontando i conseguenti disagi e le relative spese. Pensiamo alle persone anziane con patologie croniche, non autosufficienti, in condizioni di fragilità e con problemi di deambulazione, le quali, peraltro, necessiterebbero anche di cure domiciliari. Emiliano e Palese provvedano in tempi rapidi alla assegnazione del medico di base mancante a Mattinata e si adoperino per potenziare il locale Poliambulatorio”.